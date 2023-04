Trentino: M62 probabilmente da ucciso da un orso adulto

MeteoWeb

Le ferite sulla carcassa di M62, l’orso ritrovato morto sul gruppo del Brenta, sopra il lago di Molveno, in Trentino, sono probabilmente da attribuire all’attacco di un maschio di orso adulto. L’ipotesi – comunica la Provincia autonoma di Trento – è avanzata dal Corpo Forestale Trentino, intervenuto per la rimozione dell’animale e per i necessari accertamenti dopo la segnalazione di alcuni escursionisti. Questa ipotesi potrà trovare conferma nei prossimi giorni dalle analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Gli scontri tra plantigradi possono avvenire durante l’intero arco dell’anno; nella stagione degli amori, che è già iniziata, questo rischio aumenta. L’orso M62 (5 anni) è stato identificato grazie alle marche auricolari che gli erano state applicate nel novembre 2021.