Trentino, Pichetto: “JJ4 andrà rinchiusa, è problematica”

“L’orsa JJ4 chiaramente va rinchiusa perché è classificata ad alta problematicità. Sul trasferimento degli altri 60-70 chiaramente bisogna trovare i luoghi disponibili. Mi spiace dire che nessuno al momento si è dichiarato così aperto e disponibile”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Chiederemo anche alla Slovenia, sono provenienti da lì. Sono andati a prenderli per una ragione di ripopolamento, un obiettivo turistico, ricordiamocelo”, ha aggiunto il ministro al Forte di Bard, a margine dell’inaugurazione della 58esima edizione della mostra Wildlife photographer of the year. “Vanno ricollocati dove è possibile, in questo momento abbiamo un po’ di contatti, vedremo dove si può fare, in che modo e con un piano”, ha aggiunto.

“E’ da poco finito il tavolo tecnico a livello di ministero, dove io ho delegato il mio sottosegretario, Claudio Barbaro. Hanno fatto una valutazione che va oltre chiaramente la questione di Jj4. Hanno fatto una valutazione che in Trentino c’è un’eccedenza notevole di orsi in quella zona: quando sono stati immessi la previsione era mantenerne 40, attualmente sono stimati sui 120, quindi è necessaria una valutazione di un intervento di trasferimento”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Per Jj4 ho espresso la speranza, sono convinto che, anche a seguito del parere che ha espresso Ispra per il Tar, troveremo una soluzione”, ha aggiunto il ministro al Forte di Bard.