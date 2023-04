Trentino: turismo fa conti con paura orsi, pronte lettere di rassicurazione

MeteoWeb

Disdette, richieste di informazioni e più in generale mail con domande precise per evitare di incontrare gli orsi durante le passeggiate nei boschi. E così Trentino Marketing, braccio operativo della Provincia per le politiche di promozione turistica, ha preso carta e penna per rispondere a ogni singola preoccupazione del mercato dell’ospitalità. “Gentile ospite, comprendiamo la sua preoccupazione, ma se lei ha avuto modo di frequentare e conoscere il Trentino, saprà che la nostra è una comunità seria, concreta, rispettosa delle regole e della natura in cui vive”.

E’ l’incipit della lettera che sarà inviata ai turisti e a chi minaccia di boicottare il Trentino in segno di protesta per la decisione dell’amministrazione autonoma di abbattere gli orsi pericolosi e di reclamare il trasferimento dei 70 esemplari in eccesso rispetto ai numeri del progetto ‘Life Ursus’, la strategia europea per il reinserimento dell’orso bruno sulle Alpi. “Vogliamo rassicurarla che stiamo facendo tutto quello che è necessario per gestire in maniera delicata ma decisa la situazione contingente “si legge nel documento .

“Gli organi competenti stanno presidiando le zone in cui la presenza dell’orso è più intensa, grazie a personale qualificato per operazioni di questo tipo. La situazione è in continua evoluzione e, di conseguenza, anche le attività di contenimento lo sono. Benché la possibilità di un incontro ravvicinato con un orso sia remota, in quanto animale estremamente schivo, è sempre bene adottare alcuni semplici accorgimenti come, ad esempio, fare escursioni in gruppo e non da soli e segnalare la propria presenza sul sentiero parlando ad alta voce oppure calpestando rami secchi. Sperando di esserle stati utili, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione avesse bisogno e le auguriamo una buona vacanza”.