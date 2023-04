Tromba marina in Argentina, spettacolo a Necochea | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In una giornata grigia per la città e la provincia argentina di Buenos Aires, gli abitanti della città costiera di Necochea hanno assistito a un insolito fenomeno meteo per l’area. Intorno a mezzogiorno ora locale, lo scorso 17 aprile, la gente del posto e i turisti in spiaggia hanno assistito alla formazione di una tromba marina sopra lo specchio d’acqua.

“Una tromba marina è una colonna d’aria rotante che si sviluppa sull’acqua“, ha spiegato il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN), commentando il fenomeno. “Di solito non sono così intensi come i tornado“.

Da parte sua, il Sistema Nazionale per la Gestione Integrata dei Rischi (Sinagir) ha affermato: “Una tromba marina è un fenomeno meteorologico che si verifica sull’acqua, in un luogo ben preciso e che, a differenza dei tornado, va dalla superficie alla nuvola. Di solito hanno un diametro compreso tra 1 e 2 km“.

Il fenomeno si è verificato nel momento in cui iniziava una tempesta, con pioggia e grandine caduta in alcuni settori a Necochea nel Sud/Est di Buenos Aires. In ogni caso, fonti della locale Protezione Civile hanno riferito che, nonostante la rilevanza del fenomeno, “non si sono verificati danni materiali“.

