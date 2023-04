Tropea, enorme costone dell’Isola crolla sulla spiaggia: poche ore e sarebbe stata una strage | FOTO

MeteoWeb

Nelle prime ore del mattino è crollato parte del costone a picco sul mare del promontorio denominato “Isola di Tropea”, su cui sorge il santuario di Santa Maria: alcuni massi sono franati sulla spiaggia sottostante, le squadre di vigili del fuoco, giunte sul posto alle 8:15, hanno escluso il coinvolgimento di persone, supportati anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

La zona è molto frequentata nelle ore diurne, in modo particolare nei giorni estivi e festivi, dove la spiaggia in quel tratto è gremita di bagnanti. Ma anche in giornate soleggiate come oggi, sono in tanti che vi si recano per qualche momento di relax. Fortunatamente il crollo è avvenuto al mattino presto, altrimenti sarebbe stata una strage.