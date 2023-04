Trovato il corpo del 35enne disperso in mare in Sicilia: si era tuffato in soccorso di due minori

MeteoWeb

È stato ritrovato il corpo senza vita di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia che risultava disperso in mare tra Siracusa ed Avola. Il 35enne si era tuffato in mare ieri in soccorso di due minori che facevano parte di un gruppo di ragazzini impegnato in una passeggiata nella zona. Due di loro si erano sporti troppo sul ponte di Cassibile, secondo qualche testimone per un selfie, e così sono caduti in mare. Il 35enne si è gettato in acqua in loro soccorso. I due minori sono riusciti a salvarsi, mentre l’uomo, forse stremato, non era stato in grado di raggiungere la riva. Sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Siracusa a rintracciare il cadavere che non era molto distante dall’area marina in cui era stato visto l’ultima volta.