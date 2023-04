Ue: le prime gare di acquisti comuni di gas entro aprile

MeteoWeb

La Commissione europea sta portando avanti il lavoro di preparazione della piattaforma energetica dell’Ue per il primo esercizio di acquisto congiunto di gas a livello europeo. A quanto si apprende a Bruxelles, le prime gare d’appalto per i fornitori dovrebbero essere lanciate questo mese sulla base della domanda aggregata, con la firma dei primi contratti prevista per l’inizio dell’estate. Tutti gli Stati membri Ue hanno dichiarato l’intenzione di partecipare all’aggregazione della domanda, che in volumi dovrebbe corrispondere per ora a circa 24 miliardi di metri cubi di gas per tre anni.