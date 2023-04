UE, Vigna e Candiani: “In prima linea contro le eurofollie verdi ideologiche”

MeteoWeb

“Ripresi oggi in commissione Ue alla Camera i due cicli di audizioni sulla direttiva Case-Green e il Regolamento Imballaggi. Proxigas e Federchimica hanno esposto le loro argomentazioni. Questi e altri importanti cicli di ascolto stanno rivelando una tendenza del Sistema Paese chiedendo alla politica e alle istituzioni di prendere posizione contro una Transizione Verde ideologica che non tiene conto di tutte le possibilità che scienza e tecnica permettono.”

“Nel caso degli imballaggi, l’implemento del riciclo al posto delle imposizioni sul riutilizzo. Nel caso dell’energia la possibilità di aprire il dibattito anche su altre fonti di energia come gli e-fuel e non fossilizzarsi solo sull’uso dell’elettrico. La Lega sarà sempre in prima linea contro ogni eurofollia”. Lo dichiarano i deputati della Lega Alessandro Giglio Vigna e Stefano Candiani, vicepresidente e capogruppo in commissione Ue.