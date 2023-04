UFO, l’udienza del Senato USA rivela nuovi video e caratteristiche comuni ma non prove di ET

MeteoWeb

Le ultime informazioni presentate durante un’audizione della sottocommissione del Senato sulle minacce e capacità emergenti, che si è concentrata sulle minacce del Pentagono Ufficio per la risoluzione delle anomalie in tutti i domini (AARO). Durante la sessione, il dottor Sean M. Kirkpatrick, direttore dell’AARO, ha risposto alle domande del senatore statunitense Kirsten Gillibrand (D-NY) riguardo alle indagini condotte sull’UAP, ovvero gli oggetti aerei non identificati.

Kirkpatrick ha affermato che l’AARO si è concentrato principalmente su quattro aree, tra cui operazioni, ricerca scientifica, analisi integrata e comunicazioni strategiche, e ha intrapreso una revisione storica completa delle informazioni provenienti dagli sforzi del governo passati per raccogliere informazioni sul fenomeno. Tuttavia, ha anche sottolineato che sarebbe ingenuo credere che la risoluzione di tutti gli UAP possa essere raggiunta esclusivamente dal DOD e dall’IC da soli e che saranno necessarie partnership con il mondo accademico e la comunità scientifica, così come i partner tra agenzie e l’industria.

Kirkpatrick ha anche chiarito fin dall’inizio che nessuna delle informazioni raccolte dall’AARO suggerisce origini extraterrestri dietro gli UAP, né alcuna tecnologia al di là della nostra attuale comprensione scientifica. Ha incoraggiato coloro che detengono teorie o punti di vista alternativi a presentare la propria ricerca a riviste scientifiche credibili e sottoposte a revisione paritaria.

Nell’ambito delle indagini sul fenomeno degli UAP, l’AARO ha raccolto un vasto insieme di dati riguardanti la loro morfologia, dinamica di volo e altre caratteristiche. Kirkpatrick, uno dei ricercatori dell’AARO, ha presentato alcune diapositive durante una conferenza in cui ha riassunto i risultati più rilevanti.

Dalle informazioni raccolte, emerge che la maggior parte degli UAP osservati si trovavano ad altitudini comprese tra i 15.000 e i 20.000 piedi, un intervallo di altitudine che coincide con la presenza del traffico aereo. Per quanto riguarda la forma degli oggetti, circa la metà di tutti gli UAP segnalati presentava una forma rotonda o sferica, mentre altre forme riportate includono ovale, cilindro, disco, triangolo, tic tac, poligono, quadrato e rettangolo. In alcuni casi, gli oggetti sono stati descritti semplicemente come luci, senza alcuna forma distintiva. Le dimensioni degli UAP variano generalmente tra 1 e 4 metri, con colori che spesso oscillano tra il bianco, l’argento e il traslucido.

Per quanto riguarda la dinamica di volo degli UAP, questi sono stati osservati in bilico stazionario o in movimento a velocità fino a Mach 2. Inoltre, è stata segnalata l’assenza di qualsiasi tipo di scarico termico o propulsione, il che rende il fenomeno ancora più enigmatico. I rilevamenti radar degli oggetti sono stati intermittenti e compresi tra gli 8 e i 12 GHz, mentre i rilevamenti radio sono spesso rientrati tra 1 e 3 GHz e 8-12 GHz. Infine, i rilevamenti termici hanno mostrato che gli UAP emettono raggi infrarossi a onde corte e medie.

Kirkpatrick ha anche sottolineato il “pregiudizio di raccolta pesante” che spesso caratterizza la raccolta di informazioni sugli UAP, con punti caldi che corrispondono alle aree in cui le attrezzature di raccolta sono più presenti. Questo aspetto mette in luce la necessità di una raccolta dei dati più ampia e accurata, che possa aiutare a fare luce su questo misterioso fenomeno.

Una presentazione fatta da Shawn Kirkpatrick, direttore del nuovo Ufficio di analisi dei fenomeni aerei non identificati (AARO) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, a un comitato del Congresso. Kirkpatrick ha mostrato due video di oggetti volanti non identificati (UAP) raccolti e analizzati dall’AARO.

Il primo video mostra un oggetto sferico metallico che passa sotto un drone MQ-9 Reaper in una regione non specificata del Medio Oriente. Kirkpatrick ha dichiarato che questo filmato rappresenta la maggior parte delle informazioni attualmente in possesso dell’AARO e che il caso relativo a questo video rimane nell’archivio attivo in attesa di ulteriori dati.

Il secondo video è stato girato in Asia meridionale all’inizio di quest’anno e coinvolge anche un MQ-9 che ha osservato un UAP che, a prima vista, sembrava avere una varietà di percorsi di propulsione. Tuttavia, Kirkpatrick ha spiegato che l’apparente scia lasciata dall’oggetto nel filmato era in realtà un artefatto del sensore, e che l’oggetto è stato risolto come un semplice aereo convenzionale.

Kirkpatrick ha affermato che l’AARO sta attualmente lavorando su circa 650 casi simili e ha creato due squadre di analisi: una composta da membri della comunità dell’intelligence e una squadra scientifica e tecnologica composta da ingegneri, fisici e altri esperti. Il prossimo rapporto trimestrale di AARO dovrebbe essere consegnato quest’estate, con il rapporto annuale che seguirà entro la fine dell’anno.

Il lavoro dell’AARO riguardo agli UAP rappresenta un passo avanti significativo nella ricerca dei fenomeni aerei non identificati da parte del governo degli Stati Uniti. Tuttavia, l’articolo non fornisce ulteriori informazioni sulle implicazioni di questi casi UAP o sulle possibili spiegazioni scientifiche.

AARO alla ricerca di minacce straniere: la normalizzazione dei rapporti UAP

Durante un’audizione al Senato, il senatore Joni Ernst ha chiesto al capo dell’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AARO), Michael Kirkpatrick, se le tecnologie avanzate cinesi o russe potrebbero essere responsabili dei recenti comportamenti anomali. Kirkpatrick ha espresso la sua preoccupazione sottolineando che la Cina è pari o addirittura avanti rispetto agli Stati Uniti in alcune aree tecnologiche. Ha inoltre evidenziato che gli avversari degli Stati Uniti sono meno avversi al rischio tecnologico e sono disposti a provare nuove tecnologie.

Sebbene non ci siano prove concrete, Kirkpatrick ha affermato che ci sono indicatori preoccupanti che potrebbero suggerire che le capacità straniere potrebbero essere impiegate contro gli Stati Uniti sia in termini di ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) che di armi. Per affrontare queste minacce, Kirkpatrick ha chiesto ulteriori capacità per la raccolta, l’incarico, il controspionaggio e altre aree, sottolineando che AARO è disposto ad aiutare nella stesura della lingua del National Defense Authorization Act.

Durante l’audizione, il senatore Gillibrand ha anche sollevato la questione dei whistleblowers e ha chiesto informazioni sulla disposizione delineata nell’anno fiscale 2023 NDAA per l’istituzione di un portale online accessibile al pubblico per la raccolta di testimonianze che potrebbero essere intervistate da AARO. Kirkpatrick ha confermato che molte di queste persone sono state intervistate dal suo team, ma ha anche sottolineato che il suo ufficio ha avuto un coinvolgimento limitato nella valutazione degli oggetti aerei non identificati abbattuti sul Nord America a febbraio.

Infine, Kirkpatrick ha descritto la sua visione per AARO e ha sottolineato la necessità di normalizzare il modo in cui i rapporti UAP sono gestiti da vari componenti del governo. Ha affermato che se avrà successo nel suo lavoro, AARO non sarà più necessario in futuro poiché tutte le organizzazioni esistenti avranno incorporato la gestione degli UAP come parte della loro missione e del loro ruolo. Kirkpatrick ha concluso che la missione attuale di AARO è quella di cercare ciò che potrebbe accadere nel cortile degli Stati Uniti e non di inseguire il pallone cinese ad alta quota, che non rappresenta una minaccia sconosciuta o anomala.

Gli sforzi della Gillibrand per migliorare la responsabilità del governo sulla questione degli UAP sono stati discussi durante l’udienza del Senato di mercoledì scorso, da lei condotta e che ha visto anche la creazione dell’AARO attraverso un emendamento alla bozza del Senato del Fiscal Year (FY) 2022 National Defense Authorization Act (NDAA). A marzo, la Gillibrand ha interrogato i membri della comunità di intelligence durante una sessione aperta sui problemi di finanziamento relativi all’AARO, citando le preoccupazioni per i fenomeni aerei, marini e di altro tipo non identificati che “potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dei nostri membri del servizio e per il rischio contro le strutture sensibili e la supervisione delle basi militari”.

“Abbiamo bisogno di una maggiore e migliore condivisione tra il comitato di intelligence [e] le nostre forze armate, come hanno dimostrato i recenti eventi”, ha detto Gillibrand durante un’audizione del Comitato per i servizi armati del Senato l’8 marzo 2023. “Stigmatizzare i membri del servizio e il personale che si fanno avanti con questi dati è inaccettabile”.

La Gillibrand ha espresso il suo disappunto in particolare per gli 11 milioni di dollari stanziati per l’AARO nella richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2024 dell’amministrazione Biden, che non era l’intero importo che lei e altri senatori avevano originariamente richiesto.

Rivolgendosi alla direttrice dell’Intelligence nazionale (DNI) Avril Haines, la Gillibrand ha chiesto se si impegnerà a lavorare “per ridurre lo stigma” e “condividere l’intelligence tra le agenzie” e ha chiesto se l’AARO avesse ricevuto l’intero ammontare dei finanziamenti “perché è stato interrotto l’anno scorso – sia nel bilancio del Dipartimento della Difesa che in quello della [comunità dell’intelligence]”.

In quell’occasione, il DNI Haines ha dichiarato di ritenere che “il nostro sostegno sia stato finanziato dal Programma nazionale di intelligence”, cosa che un altro testimone della sessione, il tenente generale Scott D. Berrier, sembrava condividere.

Anche il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha chiarito a Gillibrand, a marzo, che la cifra richiesta era di 11 milioni di dollari e ha confermato che avrebbe indagato sul motivo per cui questo non era l’importo stanziato nel bilancio finale.

Affermazioni straordinarie, scienza straordinaria

Prima di chiudere la sessione di mercoledì, Kirkpatrick ha parlato del livello di coordinamento attualmente esistente tra l’AARO e agenzie come la NASA nella valutazione degli UAP e di cosa significhi questo lavoro per il futuro.

“Le affermazioni straordinarie non richiedono solo prove straordinarie, ma anche una scienza straordinaria“, ha detto Kirkpatrick, citando l’assioma spesso usato da Carl Sagan. “E come si fa? Con il metodo scientifico. E quindi, mentre l’AARO sta sviluppando e implementando il suo piano scientifico, deve farlo basandosi su solide fondamenta di teoria scientifica in tutta la gamma di ipotesi che sono state avanzate su cosa siano gli UAP”. “Questa gamma comprende la tecnologia rivoluzionaria avversaria da un lato, gli oggetti e i fenomeni noti nel mezzo, fino alle teorie estreme della vita extraterrestre”.

Kirkpatrick ha aggiunto che uno studio separato sugli UAP attualmente in corso presso la NASA, basato su dati non classificati, potrebbe potenzialmente aumentare le fonti classificate con cui lavora l’AARO. Kirkpatrick ha anche dichiarato che l’AARO sta cercando di utilizzare fonti di informazione aperte, che potrebbero includere dati raccolti in crowdsourcing su potenziali avvistamenti di UAP.

Prima di concludere, Kirkpatrick ha detto che spera di condividere “molto di più in futuro”, sottolineando che AARO è ancora relativamente giovane e la sua missione più ampia è appena iniziata. “Abbiamo molto lavoro da fare“, ha detto Kirkpatrick.

La posizione di A.R.I.A.

L’ufologo e presidente di A.R.I.A. Angelo Maggioni ha espresso il suo sostegno alle dichiarazioni di Kirkpatrick, sottolineando che la sua associazione ha cambiato l’approccio verso il fenomeno UFO negli ultimi anni, combattendo contro le fake news e lavorando per una ricerca più scientifica. Maggioni ha criticato l’ufologia deviata fantascientifica presente in Italia, che ha perso il contatto con la realtà del fenomeno e dello sviluppo sociale. Ha evidenziato come molti avvistamenti riportati dai media si siano poi rivelati essere banali oggetti come palloncini.

Per questo motivo, A.R.I.A. ha deciso di escludere gran parte dei suoi membri tendenziosi a fantasticare e speculare sul fenomeno UFO e di inserire invece ex appartenenti militari e ingegneri aerospaziali per seguire una strada scientifica e di confronto nella ricerca del fenomeno UAP. Maggioni ha lanciato un appello al mondo scientifico e alle agenzie aerospaziali per collaborare in modo serio e scientifico nella ricerca del fenomeno UAP. S2205.

Di seguito, i video avvistamenti presentati da Kirkpatrick.