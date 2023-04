Roma, ultima giornata di esercitazioni per i Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Conclusa con la visita del Capo del Corpo Guido Parisi la terza e ultima giornata di esercitazioni programmate presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (Roma). I vigili del fuoco italiani ed europei si sono confrontati su manovre addestrative in luoghi chiusi, manovre di spegnimento di un incendio in galleria e nei simulatori navale e aeroportuale. Nel pomeriggio, è stato sperimentato lo spegnimento dell’incendio della facciata di un edificio per testare nuovi materiali in applicazione del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2022, recante la regola tecnica di prevenzione incendi.