Uova e conigli di cioccolato per la Pasqua dei bimbi del Policlinico San Donato

Oggi è stato un giorno speciale per i piccoli pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato): i clown volontari dell’associazione Dutur Claun Vip Milano Odv hanno regalato un pomeriggio dolce e spensierato ai bambini ricoverati, regalando loro uova, coniglietti e coccinelle di cioccolato, insieme a tante risate, con spettacoli divertenti e simpatici siparietti.

L’iniziativa, che rientra nei progetti di umanizzazione delle cure di GSD Foundation ETS, è frutto della collaborazione della fondazione non profit del Gruppo San Donato con l’associazione milanese Dutur Claun Vip Milano Odv, nata nel 2003 con l’obiettivo di diffondere la cultura del sorriso nelle strutture ospedaliere e portare un messaggio di allegria a chi vive situazioni di difficoltà e solitudine.

“Ringraziamo i volontari dell’associazione Dutur Claun Vip Milano Odv per aver allietato la Pasqua dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Diversi studi dimostrano l’efficacia della clownterapia che, creando uno stato emotivo di benessere nei piccoli pazienti, aiuta a migliorare la loro risposta alle cure. Le risate dei bambini, divertiti dai camici colorati e dai nasoni rossi di questi dottori del buonumore, insieme a quella piccola luce di speranza negli occhi dei loro genitori, rafforzano ogni volta le mie convinzioni sul valore terapeutico del sorriso”, ha dichiarato Maria Teresa Cuppone, Direttore Sanitario dell’IRCCS Policlinico San Donato.

“Dedicare il nostro tempo ai bimbi in ospedale che, stando sempre in reparto, possono vivere pochi attimi di allegria è, per noi volontari dell’associazione Dutur Claun, una vera missione. Crediamo fortemente nel potere terapeutico del buonumore, che aiuta ad affrontare meglio la malattia. Sorridere è un piccolo gesto ma contiene in sé un immenso significato di vicinanza e di speranza”, ha dichiarato Stefania Monti, Presidente dell’associazione Dutur Claun Vip Milano Odv.