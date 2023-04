L’uragano Ian ha raggiunto la categoria 5: l’analisi finale sulla mostruosa tempesta degli USA

MeteoWeb

L’uragano Ian è stata la tempesta che ha definito la stagione degli uragani atlantici del 2022 con le comunità di tutta la Florida che sono ancora alle prese con le conseguenze di uno degli eventi meteorologici più catastrofici negli Stati Uniti lo scorso anno. Lunedì 3 aprile, il National Hurricane Center (NHC) ha pubblicato la sua analisi finale della mostruosa tempesta. Durante la rianalisi dei dati dell’uragano, i meteorologi hanno scoperto che era più forte di quanto si pensasse in precedenza: Ian ha raggiunto il livello più alto di intensità per un uragano.

Solo sette ore prima di toccare terra il 28 settembre 2022, i venti di picco nell’occhio dell’uragano Ian hanno raggiunto i 257km/h, che soddisfano i criteri di un uragano di categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson, ha stabilito l’NHC nel rapporto. In precedenza, i meteorologi avevano ritenuto che i venti avessero raggiunto il massimo di 249km/h, solo 2km/h in meno rispetto allo stato di categoria 5.

Ian, tuttavia, non è rimasto a lungo un uragano di categoria 5 e ha perso un po’ di intensità del vento proprio prima del landfall. “Le condizioni ambientali sono diventate meno favorevoli subito dopo e Ian si è leggermente indebolito nelle ore successive prima di toccare terra sull’isola barriera di Cayo Costa, in Florida, alle 19:05 UTC del 28 settembre con un’intensità di 241km/h”, afferma il rapporto.

Solo 39 uragani di categoria 5

Dall’inizio delle registrazioni, solo 39 uragani sono stati classificati come uragani di categoria 5, con venti massimi sostenuti di almeno 252km/h. Tuttavia, solo quattro hanno compiuto il landfall sugli Stati Uniti continentali ad una tale intensità: l’uragano Michael (2018), l’uragano Andrew (1992), l’uragano Camille (1969) e l’uragano del Labor Day (1935).

Cambio di categoria

Non è raro che la categoria dei sistemi tropicali cambi dopo un’analisi post-tempesta. Sette mesi dopo che l’uragano Michael si è abbattuto sulla Florida Panhandle come una tempesta di categoria 4, l’NHC ha pubblicato un rapporto in cui si affermava che Michael ha raggiunto brevemente lo stato di categoria 5 quando ha toccato terra.

La categoria potrebbe essere diversa nei libri di storia, ma il leggero cambiamento nella velocità del vento è trascurabile se si osservano gli impatti nella vita reale che le tempeste hanno sulla vita delle persone nel percorso dell’uragano.

Ian ritirato dall’elenco dei nomi degli uragani

Il 29 marzo 2023, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha annunciato che Ian sarebbe stato ritirato dall’elenco dei nomi degli uragani a causa della morte e della distruzione che ha causato nei Caraibi e negli Stati Uniti.