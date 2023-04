Urso: “vogliamo sviluppare un ruolo dell’Italia nella colonizzazione dello Spazio”

MeteoWeb

“Vogliamo sviluppare un ruolo dell’Italia nella colonizzazione dello Spazio, perché questo oggi occorre fare anche per superare le limitazioni della Terra e della sua sostenibilità” e accanto a questo “ci sarà la colonizzazione dei mari e degli oceani“: è quanto ha dichiarato oggi il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, all’evento dell’Università la Sapienza “L’Italia nello Spazio ed il ruolo della Sapienza“. “Sostanzialmente il futuro nostro è nelle risorse che troveremo anche nello Spazio e in quelle che potremo trovare, ancor di più, nei mari e negli oceani. E noi italiani siamo maestri nell’una e nell’altra dimensione, nella dimensione del mare e in quella dello Spazio“.

“Verosimilmente realizzeremo alla fine di quest’anno la legge sullo Spazio che colma una lacuna rispetto agli altri Paesi“, ha anticipato Urso, sottolineando che questa normativa è “tanto più importante e significativa oggi che si è aperta la corsa dei privati allo Spazio“. “Noi dobbiamo normare come i privati agiscono nello Spazio con il ruolo di Stato stratega a cui ambiamo”, ha proseguito il Ministro indicando tra i temi la regolamentazione dei satelliti, la cui presenza in aumento può significare anche incidenti con detriti in caduta sulla Terra.