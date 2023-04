Usa: l’autista ha un malore, ragazzino guida lo scuolabus

MeteoWeb

Uno studente eroe ha messo in salvo i suoi compagni di scuola dopo che l’autista dello scuolabus che li stava riportano a casa si era sentito male. Lo scrivono i media americani. Dillon, 12 anni, il cui cognome non è stato rivelato, studente della Warren Consolidated Schools in Michigan, dopo aver visto che l’autista aveva perso conoscenza, con prontezza ha preso i comandi dello scuolabus e lo ha guidato fino a farlo fermare senza provocare alcun incidente. Gli studenti sono poi stati fatti salire su un altro pulmino e accompagnati a casa. Nessuno di loro è rimasto ferito. I genitori di Dillon hanno condiviso sui social media una foto del figlio, senza nascondere di essere orgogliosi dell’impresa dal lui compiuta.