Usa, Biden dispone lo stato di emergenza in Arkansas

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato lo stato di emergenza in Arkansas e ha disposto aiuti federali per integrare gli sforzi di recupero statali e locali nelle aree colpite da forti tempeste e tornado il 31 marzo 2023. Lo riferisce in una nota la Casa Bianca. L’azione del presidente rende disponibili finanziamenti federali alle popolazioni colpite nelle contee di Cross, Lonoke e Pulaski. L’assistenza può includere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri incentivi per aiutare le persone e gli imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro.

I finanziamenti federali sono disponibili anche per i governi statali e locali e alcune organizzazioni private senza scopo di lucro. Roland W. Jackson della Federal Emergency Management Agency (FEMA) è stato nominato per coordinare le operazioni di recupero nelle aree colpite.Le valutazioni dei danni stanno continuando in altre aree e ulteriori forme di assistenzapotrebbero essere disposte al completamento.