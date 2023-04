USA, museo dà ricompensa di 25.000 dollari per chi trova meteoriti

MeteoWeb

Da qualche parte, in un remoto tratto di foresta vicino al confine del Maine con il Canada, rocce provenienti dallo spazio si sono schiantate sulla Terra e potrebbero essere sparse sul terreno – in attesa di essere raccolte. Un museo offre un premio di 25.000 dollari ai primi cacciatori di meteoriti che consegneranno un esemplare di un chilogrammo. Darryl Pitt del Maine Mineral and Gem Museum di Bethel afferma che la palla di fuoco insolitamente luminosa potrebbe essere vista in pieno giorno.

La NASA ha dichiarato che la caduta del meteorite è stata osservata anche dal radar. I meteoriti possono essere recuperati in un’area vicina alla città di Waite, nel Maine, un piccolo centro al confine con il Canada. Il museo vuole arricchire la sua collezione di rocce lunari e marziane, ha detto Pitt, quindi i primi cacciatori di meteoriti che consegneranno un esemplare di 1 chilogrammo (2,2 libbre) si aggiudicheranno il premio di 25.000 dollari. Secondo Pitt, il fatto che il radar abbia rilevato la discesa infuocata assicura che i meteoriti possono essere trovati al suolo.

I pezzi di roccia spaziale

La NASA ha inoltre dichiarato sul suo sito web che “le masse dei meteoriti calcolate dalle firme radar vanno da 1,59 g (0,004 libbre) a 322 g (0,7 libbre), anche se potrebbero essere cadute masse maggiori”. I pezzi di roccia spaziale hanno probabilmente impattato su una fascia di terreno che va dalla città di Waite, nel Maine, a Canoose, nel New Brunswick. Secondo la NASA, gli esemplari più grandi saranno disseminati all’estremità occidentale del campo di detriti, più vicino a Waite – a circa 3 ore e mezza di macchina da Portland.

Il Maine Mineral and Gem Museum possiede una vasta collezione di esemplari, tra cui la più grande roccia di Marte intatta sulla Terra. Il museo chiede ai cacciatori di meteoriti di informarsi sull’aspetto dei meteoriti prima della ricerca, in modo da sapere cosa stanno cercando, e di evitare le proprietà private a meno che non abbiano il permesso. Pitt ha detto che il museo sta cercando di acquistare qualsiasi altro esemplare trovato dai cacciatori di meteoriti. Ha detto che gli esemplari “potrebbero facilmente valere il loro peso in oro”.