USA, allarme alla Offutt Air Force Base: lockdwn per la base militare nel Nebraska

La Offutt Air Force Base, una base militare della United States Air Force, nel Nebraska, è stata bloccata per alcuni minuti nel pomeriggio di oggi. Un funzionario della Offutt AFB ha detto al giornale 6 News che le forze dell’ordine avevano ricevuto segnalazioni di “forti rumori di colpi” all’interno di uno degli edifici della base. “Quindi, per eccesso di cautela, i nostri difensori hanno chiuso la base”, ha detto un portavoce della Offutt AFB. “Tutti hanno fatto esattamente ciò per cui sono stati addestrati”.

Una volta liberata, la base è stata riaperta normalmente. “L’obiettivo principale è mantenere tutti al sicuro qui sull’installazione. I difensori, per eccesso di cautela, forse hanno disturbato un po’ le persone. Ma alla fine, questo è il loro lavoro: tenere tutti al sicuro. Ed è quello che hanno fatto”, ha detto il portavoce.

Post iniziali sugli account ufficiali dei social media della base subito dopo le 14:00 (ora locale) hanno consigliato alle persone presenti nella base di rimanere all’interno e chiudere a chiave e barricare le porte. Circa 20 minuti dopo l’invio del primo tweet, è stato dato il “cessato allarme”. I post riportavano la dicitura “MONDO REALE” e facevano notare che il movimento sulla base era limitato, in contrasto con gli esercizi di addestramento condotti la scorsa settimana e a febbraio.

La base ha condotto un’esercitazione nucleare martedì 10 aprile; e altri esercizi di addestramento giovedì e venerdì. Durante l’esercizio di addestramento di febbraio, alla base era stato imposto un altro lockdown, provocato da un “intruso”: un veicolo con diverse persone a bordo – uno dei quali aveva diversi mandati per reati eccezionali – aveva sbagliato strada verso la base.