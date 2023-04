Vaccino Covid-19: la responsabilità degli errori commessi è delle autorità

MeteoWeb

Il filosofo Cacciari in un’intervista al quotidiano “La Verità” dichiara la sua rabbia nei confronti dei comportamenti omertosi dell’Aifa che ha tentato di nascondere i dati reali sulle reazioni avverse del vaccino del Covid-19, rivelati attraverso il carteggio delle email con la Procura dal programma televisivo “Fuori dal Coro“. Secondo Cacciari, questo era solo un segreto di Pulcinella, in quanto si sa bene che tutti i vaccini abbiano dei dati avversi, ma la gravità di silenziare il problema è che la farmacovigilanza non ha parlato chiaro ai cittadini e non abbiano denunciato in tempo.

La verità del vaccino Covid-19

Siamo stati costretti a vaccinarci tutti per la grande pressione da parte dello Stato. Adesso, come continua Cacciari, la verità sta venendo fuori a poco a poco, “a livello europeo, e a livello nazionale“. Gli scienziati dell’Aifa hanno taciuto e acconsentito tutto ai danni della popolazione.

Al vaccino, secondo Cacciari, è attribuito il merito di aver salvato milioni di persone ma è evidente che non sia così. Si tratta di un rapporto del tutto sballato. Secondo Cacciari, eravamo in Guerra, e non venivano resi pubblici i dati in maniera trasparente, analogamente alla situazione attuale in cui non ci vengono date le notizie del conflitto in Ucraina in modo trasparente. Si parla di errori talmente gravi che difficilmente verranno ammessi dalle autorità.