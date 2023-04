Vaiolo delle scimmie, il 59% degli infetti è vaccinato: si teme una mutazione in Francia

MeteoWeb

In Francia è stata avviata un’indagine dopo che il 59% delle persone in un nuovo cluster di vaiolo delle scimmie ha affermato di essere completamente vaccinato. Sebbene il vaccino non offra una protezione completa contro la malattia, di solito solo il 25% dei casi francesi riguarda individui vaccinati. L’alto tasso di vaccinazione – 10 su 17 – nel cluster del Centro-Valle della Loira ha suscitato timori di una mutazione. Le persone colpite nell’attuale cluster di vaiolo delle scimmie in Francia sono tutti uomini di età compresa tra 24 e 56 anni. “Non sono state identificate feste o eventi comuni ai casi”, ha affermato l’autorità sanitaria francese. “Nessuna persona ha richiesto il ricovero in ospedale”.

Il vaiolo delle scimmie in Europa

Il Monkeypox – ora ufficialmente chiamato mpox – provoca un’eruzione cutanea, febbre, brividi, spossatezza e dolori muscolari. Si trasmette da persona a persona attraverso uno stretto contatto fisico e toccando indumenti, biancheria da letto o asciugamani infetti. Sebbene si trovi più comunemente nell’Africa occidentale e centrale, la malattia ha fatto notizia nel 2022 quando è stato dichiarato un focolaio in Europa e negli Stati Uniti.

Dalla primavera del 2022, sono stati identificati un totale di 25.843 casi in tutta la regione europea, principalmente tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. A livello globale, sono stati segnalati più di 85.000 casi in località che storicamente non hanno registrato la malattia.

Indagine in Francia

L’indagine potrebbe fornire diverse possibili spiegazioni sul cluster di vaiolo delle scimmie in Francia, secondo il Dottor Michael Marks, Professore associato presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine. “Per prima cosa dobbiamo capire quando queste persone sono state vaccinate e con quale dose“, ha detto Marks, secondo quanto riporta il Telegraph. “Sappiamo che ci vogliono un certo numero di settimane prima che il corpo organizzi una risposta e questo si traduce in protezione. Quando hanno avuto il vaccino?”. Se è trascorso un lungo periodo di tempo dalla vaccinazione, l’autorità sanitaria dovrà valutare se il vaccino è calato.

Le autorità sanitarie hanno anche bisogno di una migliore comprensione della composizione del cluster, ha affermato. “Il gruppo è diverso in qualche modo? C’è qualche motivo per cui potrebbero non aver risposto bene al vaccino? Una grande percentuale di mpox si è verificata nelle persone con HIV. L’HIV può modificare l’efficacia del vaccino. Al momento non conosciamo lo stato dell’HIV di questo cluster”, continua Marks.

Se queste opzioni vengono escluse, l’esperto ha affermato che l’autorità sanitaria valuterà se c’è stata una mutazione nel virus che ha influito sull’efficacia del vaccino. L’indagine è in corso e l’autorità sanitaria francese ha dichiarato al Telegraph di essere in attesa di “dati affidabili sull’efficacia nella vita reale” del vaccino.

Marks, tuttavia, ha affermato che potrebbe non esserci una spiegazione chiara. “È importante passare attraverso le fasi di unpicking”, ha detto. “Ma il vaccino non è efficace al 100% e a volte si vedrà solo un numero di casi nei vaccinati”.

Cosa sappiamo sul vaccino contro il vaiolo delle scimmie

Non esiste un vaccino specifico contro il vaiolo delle scimmie; viene invece utilizzato un vaccino contro il vaiolo (smallpox), noto come Imvanex o Jynneos. Nel Regno Unito e in Europa, questo vaccino è stato offerto alle persone a più alto rischio di esposizione e a coloro che hanno contatti con casi confermati. “Sebbene le persone si riferiscano al vaccino come al vaccino contro il vaiolo delle scimmie, è un vaccino contro il vaiolo“, ha affermato Marks. “Storicamente abbiamo creduto che il vaccino contro il vaiolo fornisse una buona protezione contro il mpox”.

Il vaiolo appartiene alla stessa famiglia virale del vaiolo delle scimmie e il suo vaccino è stato utilizzato con successo in precedenti epidemie di mpox. Tuttavia, mancano i dati. “Questo è il vaccino di terza generazione, e quindi anche i nostri dati storici provengono da un diverso vaccino contro il vaiolo“, ha affermato Marks. “Ci sono stati numerosi studi osservazionali che dimostrano che il vaccino fornisce una protezione parziale ma non completa“. Uno studio osservazionale nel Regno Unito ha rilevato una protezione del 75% dopo una singola dose, ha affermato.

Stato attuale dell’epidemia di vaiolo delle scimmie in Europa

L’epidemia di vaiolo delle scimmie in Europa ha raggiunto il picco nel luglio 2022, con decine di migliaia di casi verificatisi in un periodo di tempo relativamente breve. Da allora, i casi sono diminuiti rapidamente. Nei primi due mesi del 2023 si è verificato meno di un caso ogni due settimane nel Regno Unito. “Questo modello è ampiamente coerente in gran parte dell’Europa”, ha affermato Marks. I decessi in Europa sono stati bassi, con sei segnalati su decine di migliaia di casi negli ultimi sei mesi.