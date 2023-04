Svizzera: valanga travolge 16 persone, tutti ritrovati vivi

MeteoWeb

Sono stati tratti tutti ritrovati vivi i 16 escursionisti in sci travolti oggi da una valanga nella valle di Saas Fe, nel cantone svizzero del Vallese. Lo ha reso noto Air Zermatt tramite un comunicato. La valanga si era staccata questa mattina in alta montagna nella zona di Alphubel, nella valle di Saas Fee (VS). La polizia aveva subito mobilitato importanti mezzi di ricerca, facendo decollare cinque elicotteri per portare sul posto i soccorritori. Due persone sono state elitrasportate in ospedale, ma non vengono forniti dettagli sulle loro condizioni.

“Tutti sono stati ritrovati vivi perché le persone coinvolte non sono state sepolte dalla neve”, ha spiegato a Keystone-ATS un portavoce di Air Zermatt. La valanga si è staccata al di fuori delle piste marcate, nel settore Alphubel, travolgendo diversi sciescursionisti. La slavina è stata definita dalla polizia come molto grande. L’episodio – avvenuto in alta montagna – ha fatto scattare un imponente dispiegamento di soccorritori, con un totale di otto elicotteri in azione. I velivoli hanno portato sul luogo dell’incidente squadre di intervento e il materiale necessario. Presenti anche cani da valanga . Per evitare altri incidenti, i soccorritori hanno fatto evacuare tre persone dalla cima dell’Alphubel.