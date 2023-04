Valanga a passo Resia: travolti scialpinisti, 2 morti

MeteoWeb

Una valanga questa mattina ha travolto un gruppo di 7 scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige: il bilancio è di 2 morti e un ferito grave. L’incidente si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz. Due scialpinisti sono rimasti sepolti dalla neve e sono stati recuperati dal Soccorso Alpino senza vita. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano.