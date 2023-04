Valanga in val di Rhemes, individuati i 3 dispersi

MeteoWeb

Localizzati gli scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta: purtroppo le speranze di trovarli ancora in vita sono nulle. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza.

Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Una quarta persona, una guida alpina, era riuscita a liberarsi e a dare l’allarme.