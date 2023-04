Valanga in Alta Valtellina: un escursionista ferito

MeteoWeb

Quattro escursionisti oggi pomeriggio hanno rischiato la vita per una valanga staccatasi da punta Pedrazzini, a oltre 2.500 metri in territorio comunale di Valfurva (Sondrio), in Alta Valtellina. Il bilancio è di tre illesi recuperati dagli elicotteri Drago dei Vigili del Duoco e di Areu e di un quarto trasportato con un velivolo all’ospedale di Sondalo. Quest’ultimo, secondo quanto riferito dalla centrale di Areu, non sarebbe in gravi condizioni per i traumi riportati. A estrarlo dalla neve due dei componenti della comitiva, dotati di pala e sonda, mentre un quarto amico ha provveduto ad allertare i soccorsi rimanendo fermo in sicurezza.