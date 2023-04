Due valanghe in Valle d’Aosta: sciatori travolti a Punta Valletta e Col Serena

MeteoWeb

Una valanga si è staccata alla Punta Valletta (vetta di circa 3.000 metri), dove si trova un itinerario di scialpinismo che parte da Pila (Gressan), in Valle d’Aosta. Nella zona del distacco, avvenuto poco prima delle 13:30, erano presenti due gruppi di sciatori. Sono immediatamente scattati i sorvoli e una ricognizione da parte del Soccorso Alpino valdostano, con il medico del 118 e le unità cinofile, per verificare il coinvolgimento di persone.

I soccorritori hanno evacuato in elicottero sette scialpinisti. Alcuni di loro sono stati travolti e anche sepolti dalla massa nevosa, ma fortunatamente sono stati tutti estratti vivi. A intervenire per primi sono stati gli stessi compagni di escursione. Le operazioni di ricerca si sono concluse e ai soccorritori non risultano persone disperse.

Valanga al Col Serena: scialpinista portato in ospedale

Un’altra valanga si è verificata verso le 12:30 di oggi in Valle d’Aosta, precisamente poco sotto al Col Serena (2.547 metri), sul versante di Crevacol. È scattata un’allerta per tre scialpinisti coinvolti dal distacco. Sul posto, a quota 2.400 metri, è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano con il 118: all’arrivo dell’elicottero i tre erano fuori dalla massa nevosa. Uno di loro è stato portato all’ospedale di Aosta per accertamenti. Per la giornata di oggi “lungo il confine con la Francia e lungo il confine con la Svizzera la probabilità di distacco è maggiore“. Lo si legge nel bollettino valanghe, che per la zona del Gran San Bernardo e di Ollomont indica un pericolo di grado 4-forte sopra al limite del bosco (3-marcato al di sotto).