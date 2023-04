Venere, Marte e la Luna: spettacolare allineamento da seguire in diretta con INAF

MeteoWeb

Condizioni meteo permettendo, giovedì 27 aprile alle ore 21.00 EduINAF vi regalerà un’indimenticabile passeggiata attraverso il cielo primaverile durante la prossima diretta della serie “Il cielo in salotto”. Lo comunica l’INAF.

Si parte con l’allineamento tra Venere, Marte e Luna, che sarà ben visibile verso ovest, subito dopo il tramonto, negli ultimi giorni del mese di aprile. Insieme a Mario Guarcello e Albino Carbognani, con i telescopi INAF rispettivamente da Palermo e Bologna, si potranno osservare i pianeti Venere e Marte ed esplorare il paesaggio lunare, approfittando della fase del nostro satellite naturale, che il 27 aprile sarà al primo quarto. Quando la Luna si trova al primo quarto, infatti, vediamo la sua superficie illuminata lateralmente dal sole: questo forma lunghe ombre che rendono ben visibili crateri e montagne lunari.

Spazio anche agli esopianeti: Serena Benatti, ricercatrice all’INAF di Palermo, guiderà il pubblico attraverso gli oltre 5000 mondi extra-solari scoperti finora e i metodi ingegnosi per identificarli.

Infine, per chiudere la serata, torna la modalità juke-box: sarà il pubblico a scegliere cosa osservare, dalle stelle tipiche dei cieli primaverili – Regolo, Arturo e la binaria visuale Alcor-Mizar – alle lontane galassie dell’ammasso della Vergine, come M87, con il suo potente getto che si solleva nei pressi del celebre buco nero supermassiccio nascosto al centro della galassia, e M100, galassia a spirale in cui spesso si scorgono le poderose esplosioni di supernove con cui le stelle massicce terminano la loro esistenza.