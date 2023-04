Venezia: i gondolieri sub recuperano 1.200 kg di rifiuti

MeteoWeb

Ultima immersione della stagione questa mattina a Venezia per i gondolieri sub, che si sono immersi nelle acque di rio di San Marcuola, rio de la Misericordia, rio di San Girolamo per recuperare i rifiuti abbandonati sul fondale dei canali. L’attività dei volontari dell’Associazione gondolieri sommozzatori ha consentito di ripescare una grande quantità di oggetti, per un totale di circa 1.200 km. Insieme a un numero molto elevato di copertoni, utilizzati come parabordi per le imbarcazioni, sono stati recuperati tre monopattini, un termosifone, un accumulatore elettrico, un’inferriata, un condizionatore, tubi innocenti, una caldaia, due ombrelloni e la colonna di un lavandino.

Nel corso degli anni i sommozzatori dell’associazione, coordinati dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico del Comune di Venezia, hanno operato in 19 aree d’intervento, per un totale di 175 ore di immersione e 13mila kg di rifiuti recuperati.