Forte vento nel Salento: grosso albero cade su un’auto a Lecce | FOTO

Il forte vento da sud che sta sferzando il Salento ha provocato la caduta di un grosso albero di eucalipto, precipitato su un’autovettura parcheggiata in via Ribezzo a Lecce. Si è rischiata la tragedia visto che si tratta di una strada particolarmente frequentata, soprattutto per via di una vicina scuola media, ma per fortuna non ci sono feriti. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha messo l’area in sicurezza. Oggi Lecce ha registrato raffiche di vento fino a 60km/h. Raffica di 68km/h a Brindisi.

La scorsa settimana, sempre a Lecce, un grosso albero di pino era caduto sul marciapiede in via Gentile, sfiorando un passante che stava passeggiando col cane.

