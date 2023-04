Vigili del fuoco, al via le esercitazioni a Roma | FOTO

MeteoWeb

É iniziata oggi la tre giorni di esercitazioni nella Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RM) dove vigili del fuoco italiani ed europei, su un’area di 16 ettari, si sono confrontati in specifiche tipologie d’intervento su diversi scenari realistici: dalle manovre NBCR per il recupero di sostanze pericolose all’incendio in galleria con annesse manovre di soccorso agli automobilisti bloccati al suo interno, dalle operazioni di spegnimento su un tetto a quelle in una casa.

Anche il soccorso acquatico è stato protagonista della giornata con la simulazione del salvataggio di una persona incastrata in un’auto sommersa. Infine uno degli elicotteri della flotta aerea del Corpo Nazionale ha testato la “Human Cargo”, una manovra con cui gli elisoccorritori riescono a portare in salvo un numero consistente di persone in un minore arco di tempo.