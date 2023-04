Vigili del fuoco: nuovo elicottero per il “Roma 2023 – European Firefighters Experience | FOTO

MeteoWeb

I vigili del fuoco in merito alla conclusione del “Roma 2023 – European Firefighters Experience” hanno scritto un post su Twitter: “Il “Drago” è stato liberato! Pronto a ricevere l’abbraccio di tutti voi nell’evento di domenica in Piazza del Popolo” a Roma per la manifestazione, riferendosi al nuovo elicottero battezzato per l’occasione. Questo post si riferisce a un nuovo elicottero in dotazione dei vigili del fuoco che sarà presentato nella manifestazione, dopo il Leonardo AW 139 Drago 155 che è già operativo nella sede di Pescara.