Archeologia: alla villa dei Quintilii gli imperatori romani celebravano la vendemmia

Per gli imperatori romani, la vendemmia era uno spettacolo e l’occasione per un magnifico banchetto. Le prove di questa tradizione sono state portate alla luce da Emlyn Dodd, archeologo della British School di Roma, che ha lavorato sulla villa dei Quintilii e ha descritto i risultati delle sue ricerche sulla rivista Antiquity. Le origini della villa risalgono al II secolo d.C.. Si tratta di un’antica struttura appena fuori Roma lungo la via Appia, probabilmente costruita appositamente per celebrare il rituale romano dedicato all’apertura ufficiale della vendemmia del vino. Di tale onere era investito un sacerdote, mentre nei secoli successivi, il compito spettava all’imperatore, che fungeva da capo politico e religioso dell’impero. Qui l’apice della nobiltà romana si sporcava le mani, giocando a fare il contadino e il viticoltore per un giorno.

Gli archeologi hanno scavato l’impianto di produzione del vino fra il 2017 e il 2018. Situato a soli 7,5 chilometri a sud di Roma, l’elaborato sito, fatto risalire al 240 d.C., era in egual misura un palcoscenico teatrale e un’azienda vinicola, nonché la versione romana di un ranch. “Si tratta di un’esibizione di elite che si associa al mondo dei contadini e dei lavoratori“, afferma Emlyn Dodd. “C’è sicuramente un senso nella religione romana che cerca di collegarsi alla gente comune“. Parte di un complesso più ampio noto come Villa dei Quintili, la struttura era “decorata a un livello stupendo“, dice Dodd. “L’hanno portata a un grado di opulenza bizzarro che non abbiamo mai visto in strutture di produzione antiche”.

Una cantina a villa dei Quintilii

Allo stesso tempo, si trattava di una cantina perfettamente funzionante. Lo spazio di 1.000 metri quadrati era caratterizzato da marmi importati di alta qualità e da tini di stoccaggio sotto un pavimento decorato in modo elaborato. La produzione del vino iniziava su un piano di calpestio rivestito di marmo rosso, dove gli operai schiacciavano l’uva sul pavimento scivoloso. La polpa rimasta veniva spremuta con un paio di presse da vino, poi il succo scorreva attraverso canali rivestiti di marmo su tre “cascate” in massicci tini di fermentazione installati sotto un altro pavimento di marmo.

Tutto quel marmo è una scelta curiosa e poco pratica di materiale, dice Dodd; la maggior parte delle cantine romane aveva pavimenti calpestabili pavimentati in cemento o intonaco impermeabile e aderente. È anche un indizio del fatto che la lussuosa struttura è stata progettata per essere esibita, non per essere efficiente. “Si tratta del rituale di guardare la gente che fa il vino“, spiega Dodd.

Come un teatro all’aperto, gli spazi per la vinificazione erano circondati da lussuose stanze private, forse per la ristorazione, che avrebbero permesso all’imperatore e ai suoi accompagnatori di osservare il processo dall’inizio alla fine. “E’ una scoperta sorprendente e bizzarra“, dice. “Gli imperatori si collegano alla rusticità e ai contadini“. Nonostante lo sfarzo, il vino in sé probabilmente non avrebbe impressionato i sommelier, né allora né oggi. Gli antichi romani conoscevano il concetto di terroir e apprezzavano i vini di alcune regioni, ma non dell’Italia centrale. “La famiglia imperiale produceva molto vino“, dice Dodd. “Ma l’area intorno a Roma non era molto conosciuta”.