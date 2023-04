Villaggio per la Terra 2023, l’INGV alla grande festa per l’Earth Day

MeteoWeb

Da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile si celebra l’Earth Day al Villaggio per la Terra. Ideato da Earth Day Italia e realizzato in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, la manifestazione è la promozione di una sensibilità civile ed ambientale in occasione delle celebrazioni nazionali della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile 2023.

Il Villaggio per la Terra sarà animato da migliaia di persone e da più di 600 eventi grazie alla collaborazione con oltre 250 organizzazioni nell’arco delle diverse giornate della manifestazione.

Come gli altri anni, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si ritroverà nel parco di Villa Borghese che incornicia le attività sportive, culturali e artistiche. Inoltre, 17 piazze multimediali sono dedicate ai singoli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, con incontri, laboratori, mostre ed eventi ad opera delle tantissime organizzazioni che aderiscono ogni anno alla manifestazione.