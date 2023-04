Violento terremoto colpisce la Papua Nuova Guinea | LIVE

MeteoWeb

Un violento terremoto di magnitudo 7 ha colpito la Papua Nuova Guinea oggi, domenica 2 aprile, alle 20:04 italiane (le 3:04 locali del mattino). La scossa è avvenuta nei pressi di Lake Chambri, vicino alla costa settentrionale, ad una profondità di 63km. Lo U.S. Tsunami Warning System ha dichiarato che non c’è allerta tsunami dopo la scossa. Non sono ancora disponibili dettagli su danni o vittime.

L’USGS stima che fino a 4,5 milioni di persone possono aver avvertito questo forte terremoto.

I terremoti in Papua Nuova Guinea, che si trova sull'”Anello di Fuoco” del Pacifico, raramente causano gravi danni perché molte strutture nella regione sono leggere e flessibili. Ciò consente loro di piegarsi, anziché spezzarsi, quando si verifica un forte terremoto. Tuttavia, i terremoti in Papua Nuova Guinea sono in grado di provocare grandi smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito la Papua Nuova Guinea nel settembre 2022, uccidendo almeno 21 persone e ferendone altre decine. Nel 2018 una serie di forti terremoti ha colpito il Paese, uccidendo almeno 200 persone. Molte morti sono state causate da frane.

Seguiranno aggiornamenti.