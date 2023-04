Maltempo, voragine a Napoli: oltre 20 famiglie ancora fuori casa

MeteoWeb

Ancora disagi per oltre venti nuclei familiari a causa della voragine che si è aperta a seguito del maltempo a Secondigliano, quartiere dell’area nord di Napoli. Queste famiglie non possono ancora rientrare nelle proprie case a seguito dello sgombero degli edifici considerati a rischio a causa della voragine. Continuano i lavori per cercare di colmare il buco di 8 metri di profondità. I tecnici di Abc sono impegnati per ripristinare i servizi ed i sottoservizi, riferisce il Presidente della Municipalità 7 Antonio Troiano. Già compiuto un bypass fognario, così come è tornata l’erogazione dell’acqua nelle case della zona. Per il ritorno nelle proprie case delle famiglie sgomberate, Troiano stima occorreranno due-tre giorni. Per il ripristino della viabilità serviranno, invece, settimane.

“La fragilità del territorio dopo le bombe d’acqua emerge con più drammaticità“, afferma l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza intervistato dalla TGR Campania, ricordando che “un problema analogo” si è verificato nell’area di Chiaia, al parco Comola Ricci. “Abc – ricorda l’assessore comunale – ha una mappa precisa di tutti i collettorri, di tutte le fogne. Con il PNRR stiamo mettendo molti sensori, sia sull’acqua pulita che sull’acqua sporca. Avremo un monitoraggio molto più preciso e potremo intercettare gli eventuali problemi prima, ma vorrei ricordare – conclude Cosenza – che Napoli ha circa 1.200 chilometri di fogne”.