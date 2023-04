Vulcano: riunito comitato per valutare la riapertura alle escursioni

MeteoWeb

Si è riunito oggi, in video conferenza il comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, insediato nel marzo del 2022, chiamato ad attuare gli interventi di prevenzione e monitoraggio dei gas nocivi sull’isola di Vulcano. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto della situazione ed è stato anche affrontato il tema della riapertura delle salite al cratere “La Fossa”. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo ha esposto quello che è il piano dell’ente per consentire agli escursionisti l’accesso in sicurezza, bypassando l’area dove insistono le fumarole crateriche, interessate da una emissione di gas superiore alla norma. Domani si terrà a Vulcano un incontro pubblico sul tema.