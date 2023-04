UniMont ha ospitato il Professore Bill Slee del James Hutton Institute

MeteoWeb

Il 3 e il 4 aprile gli studenti del Corso di Laurea Magistrale “Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas” hanno partecipato al workshop “The challenges of social innovation in rural and mountain areas”, organizzato in collaborazione con Il Cardo – Cooperativa Sociale e il Centro Ca’Mon e coordinato dal Professore Bill Slee, Professore emerito presso The James Hutton Institute. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale hanno avuto l’occasione di fare una vera esperienza immersiva nel territorio montano camuno, quindi locale, ma con un approccio e una guida internazionale, grazie al Professore emerito Bill Slee, membro del gruppo di ricerca Social Economics and Geographical Sciences del The James Hutton Institute e membro di Euromontana, con una grande esperienza internazionale sui temi della innovazione sociale acquisita in molti anni di lavoro presso le Università di Plymouth, Aberdeen and Gloucestershire.

L’attività è stata inoltre arricchita dal contributo di Elena Turetti (Distretto Culturale di Valle Camonica), di Sonia Visioli, Luca Ghirardelli e Stefano Boccalini (Il Cardo – Cooperativa Sociale), della Professoressa Anna Giorgi, del Professor Andrea Membretti e della dott.ssa Sarah Whitaker (Polo UNIMONT – Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali).

Gli incontri

Lunedì 3 aprile, in seguito alla presentazione del Polo UNIMONT e alla visita dei suoi laboratori, il Professore Slee ha conosciuto gli studenti del Corso di Laurea Magistrale “Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas” che sono stati coinvolti in un workshop di immaginazione performativa dal titolo “Make social innovation work in the mountains of Valle Camonica”.

Il pomeriggio si è aperto con una breve presentazione del territorio della Valle Camonica, del ruolo della Cooperativa Sociale – Il Cardo e del progetto Ca’Mon. In seguito, il Professore Slee ha introdotto i metodi, gli strumenti e gli approcci per scoprire e valutare le iniziative di innovazione sociale nelle aree rurali e montane. Coordinati dallo stesso Professore Slee, dalla Professoressa Anna Giorgi, dal Professor Andrea Membretti e dalla Dott.ssa Sarah Whitaker, gli studenti hanno quindi lavorato all’ideazione di un’iniziativa socialmente innovativa da realizzare nelle montagne della Valle Camonica, basata sull’economia sociale e con l’obiettivo di coniugare sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Dopo la presentazione dell’idea progettuale, il gruppo si è trasferito a Monno (BS), presso il Centro Ca’Mon dove gli studenti hanno partecipato attivamente alla preparazione della cena a base di piatti tipici della tradizione culinaria camuna. Nel pomeriggio di martedì 4 aprile, gli studenti hanno nuovamente raggiungo il Centro Ca’Mon per comprendere le sfide in termini di innovazione portate avanti da questo progetto. Il successivo lavoro di gruppo, coordinato dal Professore Slee, ha permesso agli studenti di riflettere sulle prospettive future e sulle opportunità di sviluppo del Centro Ca’Mon al fine di evidenziare l’impatto effettivo e potenziale di iniziative locali sulle politiche territoriali di più ampia portata.