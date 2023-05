Slitta al 21 maggio il lancio di Ax-2, la seconda missione privata sulla ISS

MeteoWeb

Riprogrammato per domenica 21 maggio, alle 23:37 ora italiana, il lancio di Ax-2, la seconda missione privata diretta sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), che porterà in orbita un equipaggio di quattro persone per 10 giorni. Il lancio, inizialmente previsto per l’8 maggio e poi rinviato, avverrà con un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida. Lo comunica l’agenzia spaziale americana insieme alla compagnia privata Axiom Space e SpaceX.

La missione Ax-2 avrà al comando la veterana dello spazio Peggy Whitson: già due volte comandante della Iss e detentrice del record femminile di passeggiate spaziali, AstroPeggy potrà conquistare il primato come prima astronauta donna a capo di una missione privata. Al suo fianco, nel ruolo di pilota, ci sarà lo statunitense John Shoffner, mentre nel ruolo di specialisti di missione ci saranno i primi astronauti dell’Arabia Saudita ad andare nello spazio, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi.