26 Maggio, San Filippo Neri: IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico

Il nome “Filippo” deriva dal greco Phìlippos e significa “amante dei cavalli”: l’onomastico è tradizionalmente festeggiato il 26 maggio in memoria di San Filippo Neri detto “Pippo il Buono”, patrono degli insegnanti e degli educatori.

Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515. Lo attira Roma, dove va a studiare all’Università “la Sapienza”. E’ un giovane colto e gioioso, amante della musica, che con altri giovani fonda la Confraternita della Trinità, per dare un sorriso a malati e convalescenti abbandonati. Filippo Neri ha istituito l’Oratorio, che costituisce un nuovo genere musicale, ha riorganizzato la liturgia e ispirato nuove forme di pietà popolare. A Roma ha costruito chiese come la bellissima Santa Maria alla Vallicella, detta popolarmente la Chiesa Nuova. Muore il 26 maggio del 1595. Nel 1622 papa Gregorio XV lo proclama santo ed Enrico IV lo designa tra i santi protettori della Francia. Diventa patrono della gioventù e compatrono dell’Azione Cattolica, mentre Roma lo riconosce “Apostolo della Città”.

In occasione di questo giorno, proponiamo in alto una gallery con immagini e di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a “Filippo“:

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!