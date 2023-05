A Faenza da domani lavanderia e voucher taxi per i cittadini sfollati

MeteoWeb

Mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro allo stabilimento vitivinicolo Caviro, dove in mattinata è scoppiato un furioso incendio che ha coinvolto alcuni silos contenenti alcol, Faenza è alle prese anche con l’altra emergenza, quella dell’alluvione. E da domani, fa sapere il sindaco Massimo Isola, che da stamane posta aggiornamenti sui social passando dall’una all’altra questione, in città parte il servizio di lavanderia per gli sfollati dell’alluvione che non possono lavare la biancheria in autonomia (rivolgendosi alla lavanderia di via Vittori 98). Con un volantino, infatti, Isola annuncia ulteriori provvedimenti per dare una mano alla popolazione colpita dal maltempo, tra cui, sempre da domani, il trasporto per muoversi nella “Zona rossa” e nelle altre aree della città.

Il Comune ha infatti deciso di mettere a disposizione dei ‘voucher taxi’ per le oltre 300 famiglie colpite dall’alluvione. Col ‘buono’, si legge in una nota diffusa stasera, ci si potrà spostare gratuitamente in città sui taxi di Faenza (chiamando i numeri 0546.22502 e 333.3185165), grazie a un accordo firmato coi tassisti. I voucher sono in distribuzione da stasera alle famiglie, che potranno usarli da domani. La postazione taxi è in via Ugo Piazza 1, ricorda l’amministrazione. Un secondo accordo che permetterà ai faentini colpiti di viaggiare gratis sui bus è stato firmato con le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale. Saranno dunque gratuiti gli spostamenti nel territorio comunale e l’amministrazione ha chiesto anche di potenziare il numero dei mezzi in circolazione.

Le iniziative a Faenza per i cittadini in difficoltà

Intanto, la linea B del Green Go Bus, attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14, e dalle 17 alle 19.30, che collega la zona di Borgo Durbecco con il centro città, continua il suo servizio. Tra i vari servizi elencati dal sindaco, ci sono i pasti, che possono essere prenotati dai cittadini tramite il numero di emergenza (0546.691313 e 335.1304981), specificando il numero delle persone, l’indirizzo preciso e le eventuali allergie o esigenze alimentari. Pranzi e cene vengono consegnati dai volontari.

Prosegue intanto il supporto psicologico gratuito per i faentini colpiti dall’emergenza maltempo, con un professionista a disposizione al gazebo di fronte al circolo “I fiori” anche domani dalle 9 alle 19. Per sgomberare e pulire le cantine o altri locali allagati l’accesso a volontari, amici e parenti, aggiunge il sindaco, è sempre garantito dalle 8 alle 22.30 senza turni e limiti di tempo. Solo dalle 19 alle 22, invece, è permesso l’accesso ai veicoli privati per caricare gli effetti personali non danneggiati dei residenti.

Passando al tema delle utenze elettriche, Isola fa sapere che Enel ha ripristinato o sostituito i contatori danneggiati in quasi tutta la zona rossa. Infine a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per l’Emilia-Romagna e i futuri rimborsi, il sindaco raccomanda ai faentini colpiti che via via rientrano a casa o nei locali di proprietà di documentare “il più possibile, anche con foto e video e ove possibile con relazioni tecniche, la situazione in seguito agli allagamenti”.