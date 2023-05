Il 14 maggio 1973 andava in orbita il laboratorio spaziale Skylab

MeteoWeb

Il 14 maggio 1973 partiva da Cape Kennedy il razzo Saturn V, portando in orbita il laboratorio spaziale Skylab, la prima stazione spaziale statunitense volta alla realizzazione di esperimenti scientifici e medici in assenza di gravità: orbitò attorno alla Terra per oltre 6 anni prima di bruciare durante il rientro in atmosfera terrestre l’11 luglio 1979.

Tre equipaggi hanno completato 513 giorni di lavoro per 2.000 ore di esperimenti dedicati agli effetti della permanenza nello Spazio del corpo umano, più 10 passeggiate spaziali per un totale di 41 ore e 46 minuti.