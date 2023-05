Aeroporti, tutti i dati sui passeggeri del 2022 in Italia: sul podio Lombardia, Lazio e Sicilia

MeteoWeb

Con oltre 164 milioni di passeggeri nel 2022 si consolida una decisa ripresa del traffico aereo che registra +104% rispetto all’anno precedente: si riduce quindi il divario, registrato nei due precedenti anni, rispetto al periodo pre-Covid (-14 per cento del 2022 vs 2019). Enac pubblica sul proprio sito i Dati di Traffico 2022. “La crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 – commenta il presidente Enac Pierluigi Di Palma – fortunatamente è alle spalle per quel che riguarda il nostro settore. Aerei e aeroporti hanno ripreso ad avere numeri di tutto rispetto e a connettere il mondo. Il trasporto aereo, d’altronde, ha cambiato il nostro modo di vivere negli ultimi decenni e ha ripreso il suo rapido volo non appena le condizioni sanitarie e sociali ce lo hanno permesso. Con la stessa velocità, che è una caratteristica prioritaria dell’aviazione civile, l’innovazione tecnologica ci sta portando verso una mobilità aerea del tutto nuova, sostenibile e intermodale“.

Nell’anno 2022 sono stati 164.342.812 i passeggeri dei voli commerciali di linea e charter negli aeroporti italiani, su rotte nazionali e internazionali, segnando un incremento del +104% rispetto al 2021. Il traffico nazionale, con i suoi 64,5 milioni di passeggeri, ha registrato un incremento del +53% rispetto al 2021, mentre il traffico internazionale, con 99,9 milioni di passeggeri, è cresciuto del +160,8% rispetto al medesimo anno. Si evince, pertanto, come sia stato il traffico internazionale a registrare il maggiore incremento rispetto al 2021, anche grazie alla progressiva eliminazione delle misure restrittive a partire dal secondo semestre del 2021. L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri con circa 29,1 milioni e con la quota del 17,7% del traffico passeggeri totale.

In merito ai vettori, invece, la graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair con 45,7 milioni di passeggeri. La ripartizione dei voli tra le tipologie di vettori nel 2022 ha registrato circa 56 milioni per le compagnie tradizionali, con una quota del 34 per cento, e circa 109 milioni per quelle del segmento low cost, quota del 66 per cento sul totale. L’analisi del traffico 2022 relativo ai servizi aerei di linea e charter non può prescindere, inoltre, dal confronto con il periodo pre-Covid. Nello specifico, confrontando i dati del 2022 con i dati del 2019, si continua a evidenziare uno scostamento negativo, sebbene molto più contenuto rispetto al 2021 e al 2020: sia i movimenti che i passeggeri registrano un gap del -14% circa, mentre il cargo cresce del +1,4%. I movimenti complessivi del 2022 sono stati 1.243.204, con un aumento del 69 per cento rispetto al 2021; il dato evidenzia, pertanto, un’importante ripresa di tale indicatore, che lo porta a riavvicinarsi ai livelli 2019 (-14 per cento).

Il settore cargo nel 2022 ha registrato oltre 1 milione di tonnellate movimentate, con una crescita del +2 per cento rispetto al 2021. Lo scalo di Milano Malpensa, con circa 721.822 tonnellate movimentate (-3,4 per cento rispetto al 2021) e una quota di mercato del 67 per cento, conferma il proprio primato in tale settore di attività. In generale, il cargo continua a essere il segmento del trasporto aereo che meno ha risentito della crisi pandemica, dato che le merci hanno continuato a viaggiare. I risultati del traffico di aviazione generale (registrato sia sugli aeroporti aperti al traffico commerciale, sia sugli aeroporti e sulle avio/eli/idrosuperfici aperte al traffico di aviazione generale) con 366 mila movimenti indicano una crescita del +9 per cento rispetto ai valori 2021.

I dati di traffico 2022 Enac analizzano 45 aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. Ecco la graduatoria dei primi dieci aeroporti per numero di passeggeri.

Roma Fiumicino : 29.135.219 passeggeri , +151,7% sul 2021

: , +151,7% sul 2021 Milano Malpensa 21.212.679 passeggeri , +121,9% sul 2021

, +121,9% sul 2021 Bergamo Orio Al Serio , 13.149.851 passeggeri , +103,4% sul 2021

, , +103,4% sul 2021 Napoli Capodichino : 10.891.357 passeggeri , +136,6% sul 2021

: , +136,6% sul 2021 Catania Fontanarossa : 10.084.998 passeggeri , +65% sul 2021

: , +65% sul 2021 Venezia : 9.319.156 passeggeri , +171% sul 2021

: , +171% sul 2021 Bologna : 8.496.000 passeggeri , +107% sul 2021

: , +107% sul 2021 Milano Linate : 7.719.977 passeggeri , +77,6% sul 2021

: , +77,6% sul 2021 Palermo : 7.117.822 passeggeri , +55,5% sul 2021

: , +55,5% sul 2021 Bari: 6.205.461 passeggeri , +88,7% sul 2021

Si può notare che tra i primi dieci scali per numero di passeggeri, ben tre sono in Lombardia con oltre 42 milioni di passeggeri annui tra Malpensa, Linate e Orio Al Serio, ben superiore ai dati del Lazio aggiungendo i 3 milioni e mezzo di passeggeri di Ciampino ai 29 milioni di Fiumicino, superando così i 32 milioni di passeggeri annui. Il terzo posto a livello regionale è della Sicilia, che oltre a Catania e Palermo ha anche 900 mila passeggeri a Trapani e 365 mila passeggeri a Comiso superando così i 18 milioni di passeggeri annui. Al quarto posto il Veneto che complessivamente tra Venezia, Verona e Treviso sfiora i 15 milioni di passeggeri annui.

Anche per il 2022, la graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair, 45,7 milioni di passeggeri. A livello di traffico nazionale, le compagnie che nel 2022 hanno superato 1 milione di passeggeri trasportati (conteggiati solo in partenza al fine di non incorrere nel double counting) sono state: Ryanair (Irlanda) 14,2 milioni di passeggeri; Ita Airways (Italia) 6,4 milioni di passeggeri; EasyJet Europe Airline Gmbh (Austria) 3,2 milioni di passeggeri; Wizz Air (Ungheria) 3,1 milioni di passeggeri; Volotea (Spagna) 2,7 milioni di passeggeri e Malta Air (Malta) 1,8 milioni di passeggeri.