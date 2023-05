Africa, le origini dell’uomo attraverso due rami evolutivi

MeteoWeb

Secondo un articolo pubblicato su Nature, le origini dell’uomo in Africa possono essere meglio descritte utilizzando un modello in cui almeno due rami evolutivi si sono divisi (ma hanno continuato a mescolarsi) nel corso di centinaia di migliaia di anni. Si propone che questo ramo, cosiddetto debolmente strutturato, abbia contribuito alla formazione di un gruppo umano africano ancestrale che poi si è differenziato nelle popolazioni africane contemporanee, così come in tutte le popolazioni che vivono al di fuori dell’Africa.

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che l’Homo sapiens si sia originato in Africa, l’incertezza riguarda il modo in cui i rami dell’evoluzione umana si sono differenziati e le persone sono migrate attraverso il continente. Questa incertezza è dovuta alla limitatezza dei dati fossili e genomici antichi e al fatto che la documentazione fossile non sempre si allinea con le aspettative dei modelli costruiti utilizzando il DNA moderno.

I ricercatori hanno testato una serie di modelli concorrenti di evoluzione e migrazione attraverso l’Africa proposti nella letteratura paleoantropologica e genetica, incorporando dati sul genoma della popolazione dell’Africa meridionale, orientale e occidentale. Gli autori hanno incluso i genomi recentemente sequenziati di 44 moderni individui Nama dell’Africa meridionale, una popolazione indigena nota per i suoi eccezionali livelli di diversità genetica rispetto ad altri gruppi moderni.

Il modello suggerisce che la prima scissione di popolazione tra i primi esseri umani rilevabile nelle popolazioni contemporanee si è verificata tra 120.000 e 135.000 anni fa, dopo che due o più popolazioni di Homo debolmente differenziate geneticamente si erano mescolate per centinaia di migliaia di anni. Dopo la scissione delle popolazioni, gli antichi ominini continuarono a migrare tra le popolazioni staminali, creando uno stelo debolmente strutturato – questo offre una spiegazione migliore della variazione genetica tra i singoli esseri umani e i gruppi umani rispetto ai modelli precedenti, suggeriscono gli autori.

Gli autori prevedono che, secondo questo modello, l’1-4% della differenziazione genetica tra le popolazioni umane contemporanee può essere attribuita alla variazione nelle popolazioni staminali. Questo modello può avere importanti conseguenze per l’interpretazione dei reperti fossili: a causa della migrazione tra i rami, questi lignaggi multipli erano probabilmente morfologicamente simili, il che significa che è improbabile che fossili di ominidi morfologicamente divergenti (come Homo naledi) rappresentino rami che hanno contribuito all’evoluzione di Homo sapiens.