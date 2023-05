Al via l’Australian Space Forum 2023, presente anche l’Italia

MeteoWeb

In corso da ieri ad Adelaide la 15ª edizione dell’Australian Space Forum, evento di riferimento per il settore Spazio organizzato a cadenza semestrale dall’Andy Thomas Space Foundation con il supporto del governo del South Australia, del South Australian Space Industry Centre e dell’Australian Space Agency. Il fitto programma di conferenze è accompagnato da una presenza espositiva, con stand istituzionali ed aziendali.

L’Ice-Agenzia partecipa per la 3ª volta all’evento come Sistema Paese in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Australia, il Consolato d’Italia in South Australia e ASI-Agenzia Spaziale Italiana, con l’obiettivo di evidenziare i traguardi raggiunti dall’Italia nel settore Spazio, rafforzare la collaborazione tecnologica fra i due Paesi e dare visibilità alle aziende italiane del settore.

La collaborazione tra Italia e Australia nel settore dello Spazio ha preso il via con la firma del 17 febbraio 2020 di una Dichiarazione d’Intenti tra ASI e la neonata ASA (l’Agenzia Spaziale Australiana) per un’attività congiunta sulla Stazione Spaziale Internazionale. La Dichiarazione ha costituito il primo passo nell’implementazione del Memorandum d’Intesa firmato ad ottobre 2022 tra le due Agenzie ed ha posto le basi per sviluppare nei prossimi anni dei payload scientifici congiunti sulla ISS.