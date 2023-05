Rimane alta l’allerta in Emilia-Romagna, ma le piene dei fiumi sono in calo

MeteoWeb

In Emilia–Romagna rimane alta l’allerta per il maltempo, ma le scarse precipitazioni hanno fatto rientrare l’allarme. Quasi tutti i fiumi sono sotto la soglia di attenzione e anche quelli che ieri sera avevano creato preoccupazione si sono abbassati. La protezione civile rimane comunque mobilitata, anche perché il rischio frane rimane concreto e le previsioni per i prossimi giorni annunciano nuove piogge. “Temevamo molto questa notte, ma è trascorsa abbastanza tranquilla, le precipitazioni si sono affievolite e oggi dovrebbe essere una giornata di tregua. L’allerta resta alta e continua il monitoraggio su tutte le situazioni di difficoltà,” ha dichiarato a Tgr Rai Emilia-Romagna il prefetto di Bologna Castrese De Rosa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: