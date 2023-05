Allerta in Indonesia, il vulcano Merapi si risveglia con una “valanga” di lava

MeteoWeb

E’ tornado ad eruttare il vulcano Merapi, in Indonesia, tra i più attivi al mondo: le colate di lava si sono spinte fino a oltre 2 km dal cratere. Decine le scosse di terremoto legate all’intensificazione dell’attività. Il capo del Center for Research and Development of Geological Disaster Technology (Bpptkg), Agus Budi Santoso, ha reso noto che il livello di allerta – al secondo grado dal 2020 – è rimasto invariato. L’ultima grande eruzione del vulcano nel 2010 ha provocato la morte di oltre 300 persone.