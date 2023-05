Allerta Meteo Abruzzo: ancora per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Ordinaria criticità – allerta meteo gialla per rischio idrogeologico localizzato su parte dell’Abruzzo e, in particolare, sui bacini Tordino Vomano, sul bacino del Pescara e sul bacino basso del Sangro. È quanto prevede per domani, venerdì 19 maggio, il bollettino criticità diramato nel pomeriggio dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile. Codice verde, ovvero assenza di fenomeni significativi prevedibili, sulle restanti zone di allerta, cioè nelle aree interne.

Intanto, scendono a quattro i fiumi oltre la soglia di allarme e per cui è stato dichiarato il codice rosso: il Pescara, il Piomba, l’Alento e il Foro. Nel pomeriggio, infatti, il fiume Saline è tornato sotto il livello di attenzione. Oltre la soglia di preallarme il Sinello e il Salinello, per i quali è stato dichiarato il codice arancione.

Il Centro funzionale invita “i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi”. Per la giornata di domani sono “previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli“.

Intanto a Pescara il sindaco Carlo Masci ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici fino a domenica. “L’ordinanza – dice l’assessore ai Parchi e al verde, Gianni Santilli – si è resa necessaria in quanto le piogge abbondanti e ricorrenti di questi giorni hanno reso possibile il ribaltamento degli alberi presenti“. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha invece firmato un’ordinanza per la chiusura della Riserva Naturale di Santa Filomena.