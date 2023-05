Allerta Meteo Calabria: allarme arancione, domani piogge diffuse e venti forti

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Multirischi della Regione Calabria ha diramato un’allerta a causa delle condizioni meteo in peggioramento: attese piogge diffuse e venti forti. In dettaglio, per domani è stata prevista allerta arancione sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro meridionale (Cala 3, 4, 5, 6, 7 e 9). Allerta gialla sulla Calabria tirrenica settentrionale (Cala 1 e 2).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: