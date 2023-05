Allerta Meteo Campania: domani forti temporali in alcune zone

MeteoWeb

La Protezione ​civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida dalle ​ore ​8 alle 20 di domani, sabato 13 maggio​, ​su parte del territorio regionale. Le zone nelle quali sarà in vigore l’allerta meteo gialla sono Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana, l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini compresa la città di Salerno. Si prevedono temporali che potranno essere intensi e repentini, caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e ​che ​potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.​

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: