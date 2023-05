Allerta Meteo Campania: criticità prorogata, attenzione a domani

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo di livello giallo attualmente in vigore di ulteriori 24 ore. La criticità resta, quindi, in vigore fino alle 21 di domani, giovedì 18 maggio. Si prevedono ancora, secondola Protezione civile, “precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale“. Le precipitazioni potranno intensificarsi, in particolare, “nella parte centrale della giornata di giovedì 18 maggio“. Anche in assenza di precipitazioni, ancora la nota, saranno possibili scenari connessi al rischio idrogeologico come innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua derivanti dalla discesa delle acque da monte a valle e conseguenti inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale nonché caduta massi e frane. L’allerta in vigore riguarda l’intero territorio regionale fino alle 21 di questa sera. Per domani, invece, sarà valida sempre su tutto il territorio della Campania ad esclusione di Alta Irpinia e Sannio.

