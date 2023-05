Allerta Meteo Campania: codice giallo prorogato in alcune zone

MeteoWeb

Prorogata fino alle ore 11 di domani mattina su parte della Campania l’allerta meteo gialla attualmente in vigore su tutto il territorio regionale. Fino alle ore 20 di stasera resterà in vigore la criticità gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale. Dalle 20 di stasera fino alle ore 11 di domani, mercoledì 3 maggio, l’allerta riguarderà le seguenti zone: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento. In queste aree la Protezione civile regionale raccomanda “la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni per un rischio idrogeologico residuo“.

