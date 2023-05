Allerta Meteo, dal caldo di oggi ai forti temporali di domenica sera: i dettagli sul maltempo in arrivo

MeteoWeb

Sabato particolarmente caldo al Nord Italia, seppur senza valori eccezionali per il mese di maggio. La colonnina di mercurio ha tuttavia raggiunto i +29°C in alcune aree del basso Piemonte e i +28°C in molte località di Piemonte e Lombardia. Precisamente i valori più elevati della giornata sono stati di +29°C a San Paolo Solbrito (Asti) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), +28°C a Novara, Alessandria, Pavia, Cremona e Vigevano, +27°C a Milano, Torino, Brescia, Ferrara, Mantova, Asti, Vercelli e Piacenza. Clima mite anche nel resto del Paese, ma con temperature più basse al Centro/Sud.

Questo clima così mite, però, ha le ore contate. I primi temporali stanno già interessando alcune zone del Nord in queste ore, seppur in modo isolato. Domani, domenica 7 maggio, in serata il maltempo diventerà molto più esteso, diffuso e violento: coinvolgerà gran parte del Nord, in modo particolare il Nord/Ovest, determinando fenomeni particolarmente estremi soprattutto in termini di grandine molto grossa.

Inizierà così una nuova lunga fase di maltempo che da lunedì 8 si estenderà anche al Centro/Sud, e che poi determinerà fenomeni meteo estremi la prossima settimana su gran parte d’Italia e in modo particolare al Nord.

